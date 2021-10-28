Успех стримингового сервиса поддержит акции The Walt Disney Company

28 октября 2021, 9:15

Аналитики ФГ «ФИНАМ» провели исследование инвестиционной привлекательности одного из крупнейших в мире медиахолдингов The Walt Disney Company.

Эксперты отмечают, что корпорация постепенно восстанавливает свои позиции после неудачного 2020 года: в III квартале 2021 года чистая прибыль Disney составила $1,1 млрд по сравнению с убытком в размере $4,5 млрд в аналогичный период прошлого года. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $211,76, что предполагает потенциал роста 25%.



The Walt Disney Company — один из крупнейших в мире медиахолдингов. Disney владеет и управляет парками развлечений Disneyland, организует тематические круизы и экскурсионные поездки, владеет кабельными каналами, станциями телевещания и персонализированными стриминговыми сервисами. Компанией выпущено 1,817 млрд акций, 99,9% из них находятся в свободном обращении, оставшиеся 0,1% принадлежат стратегическим инвесторам.



В исследовании ФГ «ФИНАМ» отмечается, что ключевым драйвером роста для медиахолдинга стали успехи стримингового сервиса: «За III квартал стриминговые сервисы принесли компании выручку в размере $4,3 млрд, что на 56,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого финансового года. Это произошло за счет увеличения стоимости подписок, роста числа подписчиков и выхода на новые рынки». Стриминговый сервис Disney был запущен в ноябре 2019 года и достиг отметки 100 млн подписчиков уже в марте 2021 года — менее чем за полтора года с момента старта. Для сравнения, Netflix — основному конкуренту Disney в этом направлении — потребовалось более десяти лет, чтобы достичь такой цифры.



Кроме того, бизнес компании поддержало улучшение эпидемиологической ситуации и всеобщая вакцинация — на этом фоне парки развлечений Disney вновь открываются и приносят стабильный доход. Аналитики прогнозируют, что если ситуация с COVID-19 будет стабильной, то в 2022 году выручка медиахолдинга в годовом выражении может подскочить на 25%. Пандемия серьезно повлияла на котировки, однако падение акций эксперты называют неоправданно сильным и ждут положительную динамику в дальнейшем: «За последние полгода Disney растерял около 20% капитализации из-за более медленного, чем ожидалось восстановление мира от пандемии. По прогнозным мультипликаторам P/E NTM и EV/EBITDA NTM бумаги торгуются со средним дисконтом 26,7% по отношению к аналогам. Мы считаем, что такое отставание от широкого рынка неоправданно и будет сокращаться».



По мнению аналитиков «ФИНАМа», основным риском для Disney остается высокая долговая нагрузка, образовавшаяся после покупки киностудии 20th Century Fox в 2019 году: «Чистый долг компании на текущий момент составляет $40 млрд. Чтобы его погасить, компания временно приостановила выплату дивидендов и программу обратного выкупа акций. В результате для инвесторов, нацеленных на получение дивидендного дохода, бумаги стали менее интересны».



В то же время аналитики считают, что существенное снижение совокупного и чистого долга Disney станет заметно к началу 2023 года: «Компания рассчитывает в несколько раз нарастить денежный поток от операционной деятельности. Возможно, это поможет быстрее погасить долг и возобновить дивидендные выплаты. Благоприятные тенденции для развития стримингового сервиса позволяют надеяться на рост котировок акций».