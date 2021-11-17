Xilinx представила свой самый мощный FPGA-ускоритель Alveo U55C

17 ноября 2021, 11:15

Ускорители на основе программируемых логических схем (FPGA) занимают нишу между специализированными ASIC и более универсальными чипами вроде GPU.

Это направление продолжает активно развиваться. На конференции SC21 компания Xilinx, ведущий разработчик чипов FPGA, представила свой самый мощный ускоритель, Alveo U55C стоимостью $4395.

Если специализированный кремний экономичен, но предельно негибок, а решения вроде NVIDIA A100 в силу своей универсальности не во всём эффективны, то FPGA обладают высокой степенью гибкости и при этом достаточно экономичны и энергоэффективны, чтобы в ряде задач разработчики ЦОД и суперкомпьютеров, а также провайдеры облачных услуг обратили на них самое пристальное внимание. Серия ускорителей Xilinx Alveo в этих сегментах достаточно популярна, хотя «расплатой» за все достоинства FPGA до недавнего времени была крайне высокая сложность разработки.



На проходящей в настоящее время конференции SC21 компания представила наиболее мощный ускоритель в серии Alveo — Alveo U55C. Это укороченная однослотовая плата полной высоты с предельным TDP 150 Вт, могущая предоставить в распоряжение разработчика более 1,3 млн LUT, свыше 2,6 млн регистров и 9024 DSP, а также 16 Гбайт памяти HBM2 с пропускной способностью 460 Гбайт/с. Для подключения к хост-системе используется интерфейс PCIe x16, могущий работать либо в режиме 3.0, либо в режиме 4.0, но как два интерфейса x8. Сетевая часть представлена двумя портами QSFP28 (100 Гбит/с).

Разработка для нового ускорителя базируется на универсальной программной платформе Xilinx Vitis, не требующей глубокого знания низкоуровневых языков описания аппаратного обеспечения. Новинка, главным образом, нацелена на рынок ЦОД и HPC, поэтому есть поддержка, например, RoCE и MPI. Xilinx отмечает, что именно в вычислительных нагрузках новый ускоритель Alveo U55C обеспечивает наивысшее соотношение производительности к цене. Как уже было сказано, к этому добавляется сравнительно невысокий уровень энергопотребления — 115 Вт в типовых условиях.