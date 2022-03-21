Санкції проти РФ за останню добу

Триває 26-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. З Росії масово продовжують йти найбільші світові компанії, а проти росіян застосовуватися санкції:
▪️LG Electronics зупинили всі поставки до РФ.
▪️Усі чотири найбільші закордонні нафтосервісні компанії заявили про припинення інвестицій у РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes.
▪️Bosch зупинила поставки запчастин і виробництво в Росії.
▪️OKYO — Yokohama Rubber Co. Ltd. стала останнім виробником шин, що закрили виробництво в Росії.
▪️Північна Македонія відмінила безвізовий режим для росіян .
▪️Американська компанія Netcracker, що розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу, що має в Україні великий R&D, йде з російського ринку.
▪️Компанія Amway оголосила про призупинення своєї діяльності на території РФ.
▪️Група компаній LVMH, якій належить бренд Lori Piana, припинила постачання продукції до РФ. Путін більше не зможе купити куртку за 1,5 млн рублів. Ніхто в Росії скоро нічого не зможе купити…
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