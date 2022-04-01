Советники Путина скрывают от него правду

1 апреля 2022, 14:45

Так считает американски разведка.

По словам представителя администрации США, в частности, от Путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент рф ранее неоднократно заявлял, что в так называемой «спецоперации» участвуют только контрактники, однако Минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. В Минобороны заверили, что все они уже выведены обратно в Россию.



Также, по словам американского чиновника, от Путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики России, нанесённые западными санкциями.