Удары по Николаеву наносятся хаотично, логики нет, - глава ВГА Виталий Ким

5 апреля 2022, 10:15

В Николаевском регионе за время боевых действий пострадали 620 граждан, погиб 161 человек, в том числе 6 детей. В частности, в результате ракетных обстрелов здания Николаевской ОГА погибли 36 человек, травмированы 34 человека.

Разрушены и повреждены более 2 тысяч жилых домов и общественных сооружений.



Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.



"Вчера нанесен удар по двум больницам, детскому дому и лабораторному центру. Удары хаотичны, логики нет. Ситуация сложна только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы раздали уже более 680 тонн гумпомощи", - сказал Ким.



На 1 апреля из области эвакуировано 9 тыс 840 человек. В пределах области в более безопасные районы эвакуировано около 2 тысяч человек, половина из них – дети.