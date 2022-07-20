От чего зависит скорость Интернета и как ее измерить

Сейчас как никогда важны хороший стабильный сигнал и высокая скорость Интернета, ведь необходимо постоянно быть на связи, быстро узнавать о новостях и оперативно реагировать на происходящее. Поэтому, если вы подозреваете, что реальная скорость вашего Интернета отличается от заявленной оператором, стоит выяснить, в чем проблема и решить ее, не откладывая. Но для начала нужно измерить скорость Интернета.
Как сделать замер скорости Интернета
Чтобы сделать точный тест скорости Интернета, вы можете воспользоваться приложениями из онлайн-магазина вашего браузера, а также бесплатными инструментами на сайтах wnet.ua, speedtest.net, или на сайтах некоторых провайдеров, например, Сети Ланет.
Такие тесты подходят для проверки Интернета на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Как они работают? Сервисы проверки собирают данные о пользователе, такие как IP-адрес, уникальные идентификаторы устройства или местоположение, и по ним определяют, какая у пользователя скорость Интернета.Что влияет на скорость Интернета 1. Роутер находится слишком далеко.
2. Устройствам не хватает мощности.
3. Вирусы на ПК или ноутбуке.
4. Слишком много подключенных к одной сети гаджетов.
5. Слишком много открытых приложений.
6. Помехи от работающих в том же диапазоне других Wi-Fi сетей.
Также причиной недостаточно высокой скорости сигнала может быть сам провайдер, недобросовестно поставляющий услугу худшего качества, чем было оговорено. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору поставщика услуги еще на этапе подключения Интернета.Как улучшить сигнал Интернета самостоятельно
Если причина проблемы не в низком качестве услуги, вы можете попытаться усилить сигнал своими силами:
- Купить новый маршрутизатор, который поддерживает современные стандарты связи.
- Переставить роутер ближе к ПК или ноутбуку.
- Сменить канал роутера.
- Минимизировать механические помехи на пути сигнала.
- Обновить программное обеспечение роутера и принимающих гаджетов.
- Приобрести ретранслятор (усилитель) сигнала.
- Установить пароль на Wi-Fi, чтобы избежать нежелательного подключения к вашей сети.
- Ограничить возможное количество устройств в сети, чтобы избежать ее перегрузки.
Если же проблема в поставщике услуг, то в таком случае стоит обратиться в службу поддержки провайдера и потребовать, чтобы вам предоставляли услугу должного качества, согласно договору. Либо же сменить поставщика услуги.
Уже несколько лет по сведениям международных сервисов проверки скорости, самый быстрый Интернет в Украине поставляет провайдер Сеть Ланет. Компания предоставляет качественный сервис с техподдержкой 24/7, выгодные тарифные планы и комплексные услуги для частных лиц и предприятий.