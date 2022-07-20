От чего зависит скорость Интернета и как ее измерить

20 июля 2022, 15:00

Сейчас как никогда важны хороший стабильный сигнал и высокая скорость Интернета, ведь необходимо постоянно быть на связи, быстро узнавать о новостях и оперативно реагировать на происходящее. Поэтому, если вы подозреваете, что реальная скорость вашего Интернета отличается от заявленной оператором, стоит выяснить, в чем проблема и решить ее, не откладывая. Но для начала нужно измерить скорость Интернета.

Как сделать замер скорости Интернета

Чтобы сделать точный тест скорости Интернета, вы можете воспользоваться приложениями из онлайн-магазина вашего браузера, а также бесплатными инструментами на сайтах wnet.ua, speedtest.net, или на сайтах некоторых провайдеров, например, Сети Ланет.

Такие тесты подходят для проверки Интернета на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Как они работают? Сервисы проверки собирают данные о пользователе, такие как IP-адрес, уникальные идентификаторы устройства или местоположение, и по ним определяют, какая у пользователя скорость Интернета.

Что влияет на скорость Интернета 1. Роутер находится слишком далеко.2. Устройствам не хватает мощности.3. Вирусы на ПК или ноутбуке.4. Слишком много подключенных к одной сети гаджетов.5. Слишком много открытых приложений.6. Помехи от работающих в том же диапазоне других Wi-Fi сетей.

Также причиной недостаточно высокой скорости сигнала может быть сам провайдер, недобросовестно поставляющий услугу худшего качества, чем было оговорено. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору поставщика услуги еще на этапе подключения Интернета.

Как улучшить сигнал Интернета самостоятельно

Если причина проблемы не в низком качестве услуги, вы можете попытаться усилить сигнал своими силами:

Купить новый маршрутизатор, который поддерживает современные стандарты связи.

Переставить роутер ближе к ПК или ноутбуку.

Сменить канал роутера.

Минимизировать механические помехи на пути сигнала.

Обновить программное обеспечение роутера и принимающих гаджетов.

Приобрести ретранслятор (усилитель) сигнала.

Установить пароль на Wi-Fi, чтобы избежать нежелательного подключения к вашей сети.

Ограничить возможное количество устройств в сети, чтобы избежать ее перегрузки.

Если же проблема в поставщике услуг, то в таком случае стоит обратиться в службу поддержки провайдера и потребовать, чтобы вам предоставляли услугу должного качества, согласно договору. Либо же сменить поставщика услуги.

Уже несколько лет по сведениям международных сервисов проверки скорости, самый быстрый Интернет в Украине поставляет провайдер Сеть Ланет. Компания предоставляет качественный сервис с техподдержкой 24/7, выгодные тарифные планы и комплексные услуги для частных лиц и предприятий.