ЄС заморозив російські активи вже на 17,5 мільярда євро

"Ми досягли прогресу, в квітні ми почали з приблизно €6,7 млрд, а на сьогодні ця сума вже становить €17,5 млрд", – повідомив суспільний мовник Австрії.
ЄС заморозив активи 1350 осіб і організацій, які знаходяться під санкціями ЄС.
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