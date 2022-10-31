31 октября 2022, 9:15

ЄС заморозив російські активи вже на 17,5 мільярда євро

"Ми досягли прогресу, в квітні ми почали з приблизно €6,7 млрд, а на сьогодні ця сума вже становить €17,5 млрд", – повідомив суспільний мовник Австрії.



ЄС заморозив активи 1350 осіб і організацій, які знаходяться під санкціями ЄС.

