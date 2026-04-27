США выделяют до $3,2 млрд на космические перехватчики

27 апреля 2026, 18:15

Космические силы США заключили контракты на сумму до $3,2 млрд с 12 компаниями для разработки космических систем противоракетной обороны в рамках проекта «Золотой купол».

В числе партнеров - такие компании, как SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin и Anduril.



Цель программы - создать космическую систему ПРО, способную нейтрализовать угрозы на более ранних этапах полета. Космические силы США уже начали работу по разработке прототипов, которые должны быть готовы к 2028 г., когда планируется демонстрация первых интегрированных возможностей «Золотого купола».