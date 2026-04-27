Gigabit C10G - IP-телефон с Gigabit Ethernet

27 апреля 2026, 14:15

Производитель телекоммуникационного оборудования «ФЛАТ-ПРО» объявляет о старте продаж обновленной версии популярного IP-телефона — Flat-Phone C10 – Flat-Phone C10G.

Ключевое отличие новой модели от предшественника — наличие гигабитного Ethernet-порта, что открывает дополнительные возможности для корпоративных пользователей.

Основные преимущества Flat-Phone C10 G - гигабитный Ethernet-порт (10/100/1000Мбит/с) позволяет:обеспечить стабильную работу в сетях с высокой нагрузкой;минимизировать задержки при передаче голоса (снижение показателя jitter);поддерживать одновременную передачу данных и голоса (функция QoS) без потери качества связи;упростить интеграцию с сетевым оборудованием корпоративного класса.«Flat-Phone C10G — это ответ на растущие требования бизнеса к качеству и скорости связи, — комментирует директор по развитию компании «ФЛАТ-ПРО», Бобцова Мария. — Гигабитный порт не просто увеличивает пропускную способность: он делает телефон надежным элементом современной ИТ-инфраструктуры».Модель ориентирована на:корпоративные офисы с плотной сетевой инфраструктурой;call-центры и службы поддержки, где критична стабильность связи;филиалы компаний, использующие видеозвонки и передачу данных параллельно с голосовой связью;организации, планирующие переход на сети Gigabit Ethernet.Ключевые характеристики модели:Сетевой интерфейс: гигабитный Ethernet-порт (10/100/1000 Мбит/с), дополнительный порт для подключения ПК (PC pass-through).Аудио: поддержка HD-голосовой связи (кодеки G.711, G.722, Opus), встроенный эхокомпенсатор и шумоподавление.Дисплей: Графический LCD-дисплей 2,3 дюйма с разрешением 134 x 64 пикселей.Управление: 4 программируемые клавиши быстрого доступа.Питание: PoE (802,3af) или через внешний адаптер (опция).Безопасность: шифрование SIP и SRTP, поддержка HTTPS и TLS.