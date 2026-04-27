Gigabit C10G - IP-телефон с Gigabit Ethernet

Производитель телекоммуникационного оборудования «ФЛАТ-ПРО» объявляет о старте продаж обновленной версии популярного IP-телефона — Flat-Phone C10 – Flat-Phone C10G.
Ключевое отличие новой модели от предшественника — наличие гигабитного Ethernet-порта, что открывает дополнительные возможности для корпоративных пользователей.
Основные преимущества Flat-Phone C10 G - гигабитный Ethernet-порт (10/100/1000Мбит/с) позволяет:
обеспечить стабильную работу в сетях с высокой нагрузкой;
минимизировать задержки при передаче голоса (снижение показателя jitter);
поддерживать одновременную передачу данных и голоса (функция QoS) без потери качества связи;
упростить интеграцию с сетевым оборудованием корпоративного класса.
«Flat-Phone C10G — это ответ на растущие требования бизнеса к качеству и скорости связи, — комментирует директор по развитию компании «ФЛАТ-ПРО», Бобцова Мария. — Гигабитный порт не просто увеличивает пропускную способность: он делает телефон надежным элементом современной ИТ-инфраструктуры».
Модель ориентирована на:
корпоративные офисы с плотной сетевой инфраструктурой;
call-центры и службы поддержки, где критична стабильность связи;
филиалы компаний, использующие видеозвонки и передачу данных параллельно с голосовой связью;
организации, планирующие переход на сети Gigabit Ethernet.
Ключевые характеристики модели:
Сетевой интерфейс: гигабитный Ethernet-порт (10/100/1000 Мбит/с), дополнительный порт для подключения ПК (PC pass-through).
Аудио: поддержка HD-голосовой связи (кодеки G.711, G.722, Opus), встроенный эхокомпенсатор и шумоподавление.
Дисплей: Графический LCD-дисплей 2,3 дюйма с разрешением 134 x 64 пикселей.
Управление: 4 программируемые клавиши быстрого доступа.
Питание: PoE (802,3af) или через внешний адаптер (опция).
Безопасность: шифрование SIP и SRTP, поддержка HTTPS и TLS.