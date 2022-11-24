24 ноября 2022, 9:15

У Бучі на вулиці Тарасівській знайшли гранати, сховані під пустою коробкою

Інформація про небезпечну знахідку надійшла на телефон чергового Добровольчого формування Бучанської громади.



Група швидкого реагування ДФТГ підтвердила – під пачкою із собачим кормом були бойові гранати. Небезпечну знахідку вилучила вибухо-технічна служба ДСНС.



Нагадаємо, у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляйте про них за телефоном оперативної лінії ДФТГ, яка працює цілодобово +380960042188, або на спецномери 101 чи 102.



