Укрпошта випустить поштові марки на честь працівників спеціальних служб

8 февраля 2023, 14:15

Укрпошта 15 лютого вводить в обіг поштовий блок «Воїни світла. Воїни добра», присвячений героїчному вкладу українських комунальників, які протидіють країні-терористу, щоразу відновлюючи українську інфраструктуру після ракетних обстрілів.

Поштовий блок складається з п’яти марок: «Дорожники», «Зв’язківці», «Енергетики», «Водопостачальники» та «Газовики». Символічно, що до першого поштового випуску 2023 року входить марка під порядковим номером 2023 – марка «Дорожники». Автор випуску – Олександр Нікітюк. Номінал кожної поштової марки – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України).



Тираж блоку – 300 тис. примірників. Вартість блоку – 90 грн. Оформити передзамовлення на поштовий набір «Воїни світла. Воїни добра», що складається з поштового блоку, художнього конверта і картки, можна, починаючи з 8 лютого, на офіційному онлайн-магазині Укрпошти https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/category&path=83_85 На передзамовлення діють обмеження до 10 наборів на одне замовлення. Придбати поштовий випуск у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах можна, починаючи з 15 лютого.



Також поштовий випуск «Воїни світла. Воїни добра» після оплати гарантовано отримають власники філателістичних абонементів, яким, починаючи з сьогоднішнього дня на електронні скриньки надходитимуть посилання на оплату. Лише для власників філабонементів комплект продукції «Воїни світла. Воїни добра» також міститиме конверт з погашенням «Перший день. Київ», який в інший спосіб можна отримати лише персонально відвідавши столицю у день введення поштового блоку в обіг.



Нагадуємо, що усі бажаючі можуть оформити філателістичний абонемент на 2023 р у Поштовому маркеті Укрпошти до 14 лютого.