16 июня 2026, 9:15

ЕС может лишить новых членов права вето

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допустила, что новые государства-укчастники на первых порах могут быть лишены права вето в Евросоюзе.



Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Брюссель возможность временно ограничить в этом праве Украину, Кос отметила: необходимо сначала "дойти до этапа, когда мы будем заключать договор о вступлении, в том числе и для Украины".



"Сейчас мы находимся в процессе его подготовки для Черногории, поэтому пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим, как это сделать. Но что мы знаем сейчас — и именно поэтому я вспоминаю договор о вступлении с Черногорией, — это то, что это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что мы будем иметь новые предохранители, которые будут делать или обеспечивать именно то, о чем вы упомянули", — сказала еврокомиссар.



Она также добавила, что европейскому сообществу важно убедиться в готовности кандидатов "придерживаться общих правил, будучи в составе блока через пять, 10 или 15 лет".

