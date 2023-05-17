Україна залучить до $8 млрд від Кореї за пільговими умовами

Сторони підписали попередню Угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.
Зокрема, кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.
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