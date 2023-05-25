25 мая 2023, 10:15

У Києві ймовірно здорожчає проїзд у громадському транспорті

У КМДА пояснюють це тим, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці є одним із найдешевших в Україні.

Зараз немає можливості розвивати його саме через таку ціну, тому що він є збитковим.


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