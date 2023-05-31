31 мая 2023, 13:45

Уряд дозволив подавати паперові заявки на програму "єВідновлення": як це зробити

Змінами передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно у паперовій формі через ЦНАПи, органи соціального захисту населення або нотаріуса.



Також у новій постанові окреслено організацію безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу); мінімізацію негативного впливу на здоровʼя людей, навколишнє природне та соціальне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності обʼєкта.



А також змінами передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно тощо.

