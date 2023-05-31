Змінами передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно у паперовій формі через ЦНАПи, органи соціального захисту населення або нотаріуса.
Також у новій постанові окреслено організацію безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу); мінімізацію негативного впливу на здоровʼя людей, навколишнє природне та соціальне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності обʼєкта.
А також змінами передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно тощо.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 15:45
Новий відеоконтент від Google для освітян на сайті “Навчайте, де б ви не були”
- Железо | Сегодня, 15:15
Флагманські навушники з Hi-Fi звучанням OPPO Enco Air3 Pro
- Связь | Сегодня, 14:45
Укрпошта впроваджує онлайн-замовлення стандартних марок
- Технологии | Сегодня, 14:15
Польща купує ракети AGM-114 Hellfire
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Уряд дозволив подавати паперові заявки на програму "єВідновлення": як це зробити
- Бизнес | Сегодня, 13:15
У США сподіваються, що Швеція приєднається до НАТО найближчими тижнями
- Технологии | Сегодня, 12:45
Автопром Ирана демонстрирует углубление экономического кризиса
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Украина получит второй транш МВФ на $900 млн
- Технологии | Сегодня, 11:45
В новому пакеті допомоги від США будуть ЗРК Avenger
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 14:13
RIVACASE 8363 – "ваш особистий офісний асистент"!
- Обзоры | Вчера, 10:46
RIVACASE 8461 – "горизонтальний" рюкзак для поїздок з 17.3-дюймовим ноутбуком
- Обзоры | 24 мая, 12:05
ColorWay CW-DL02B-B – настільна лампа з непоганою автономністю і наскрізною підзарядкою
- Обзоры | 17 мая, 14:28
Как продлить жизнь Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 pro
- Обзоры | 15 мая, 14:05
Ajax Hub 2 Plus – "інспектор" з охорони!
- Аналитика | 11 мая, 11:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 11-12 (2023) - системні рішення EcoFlow для будинків/квартир та LAPP на PRO ELECTRO 2023
- Фотогалереи | 5 мая, 13:44
Генштаб показав Iris-T на бойовому чергуванні
- Аналитика | 4 мая, 7:01
Особливості гелевих батарей Ritar та які моделі вже можна купити в Україні
- Обзоры | 3 мая, 9:50
Ritar RA12-100 – батарея для телекомунікацій
Популярные новости
- Железо | Вчера, 13:15
GIGABYTE представляет графическую плату AMD Radeon RX 7600 5.00
- Интернет | Сегодня, 15:45
Новий відеоконтент від Google для освітян на сайті “Навчайте, де б ви не були” 0.00
- Железо | Сегодня, 15:15
Флагманські навушники з Hi-Fi звучанням OPPO Enco Air3 Pro 0.00
- Связь | Сегодня, 14:45
Укрпошта впроваджує онлайн-замовлення стандартних марок 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Польща купує ракети AGM-114 Hellfire 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Уряд дозволив подавати паперові заявки на програму "єВідновлення": як це зробити 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
У США сподіваються, що Швеція приєднається до НАТО найближчими тижнями 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Автопром Ирана демонстрирует углубление экономического кризиса 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Украина получит второй транш МВФ на $900 млн 0.00