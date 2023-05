Новий відеоконтент від Google для освітян на сайті “Навчайте, де б ви не були”

31 мая 2023, 15:45

Українські вчителі зараз змушені здійснювати навчальний процес в умовах війни, і їм часто потрібно проводити уроки дистанційно.

Тому питання про надійні інструменти, які допоможуть легко і ефективно продовжувати вчити дітей надзвичайно актуальне. Минулого року на платформі Google “Навчайте, де б ви не були” з’явилися матеріали для вчителів, закладів освіти та батьків з корисними освітніми відео та матеріалами для навчання онлайн.

Сьогодні Google доповнив платформу “Навчайте, де б ви не були” новим контентом: 10 інтерактивних відеоінструкцій, 5 скринкастів та короткий посібник про “Дистанційне навчання з Chromebook”. Також покращився інтерфейс сайту, що допомагає зручно переглядати перелік тем відео. Таким чином ви можете переглядати відео в комфортній і актуальній саме для вас послідовності чи темпі.



Google Україна реалізує цей проєкт за підтримки Міністерства освіти і науки України.



10 інтерактивних відеоінструкцій

Відеоконтент допоможе почати роботу з Google Workspace for Education та налаштувати дистанційне навчання за допомогою Workspace for Education та Chromebook. А також ефективно проводити уроки з інструментами від Google такими як Google Клас, Google Таблиці, Google Форми, Google Завдання. Відео “Функції доступності в Chromebook” буде також корисне освітянам, що навчають дітей з особливими потребами і використовують при цьому Chromebook.



Введення у Google Workspace for Education



Дистанційне навчання через Google Workspace for Education і Chromebook



Можливості Google Jamboard

Можливості Google Таблиць

Можливості Google Форм

Функції доступності в Chromebook

Можливості Google Завдань

Режим викладача в Google Класі

Проведення ефірів та уроків, де б ви не були

Підготовка підсумкової роботи засобами Google Класу



Ці та інші відео - на платформі Навчайте, де б ви не були.



5 скринкастів



Короткі відео допоможуть швидко імплементувати корисні поради для вчителів, щоб вони змогли продублювати все на їх пристрої. Це стосується підтримки зацікавленості учнів та налаштування Google Workspace for Education.



Використовуйте субтитри в реальному часі



Підтримуйте активні обговорення



Спілкуйтесь у чаті



Зареєструйтеся у Google Workspace for Education



Налаштуйте структуру вашого профілю у Google Workspace for Education





Короткий посібник про “Дистанційне навчання з Chromebook”



Пристрої Chromebook мають функції, призначені для ефективного дистанційного навчання, про них можна більше дізнатися у короткому посібнику про “Дистанційне навчання з Chromebook”. Нагадаємо, що у жовтні минулого року Google у співпраці із Міністерство освіти і науки України та ЮНЕСКО надав школам 50 тисяч ноутбуків Chromebook.



"Навчайте, де б ви не були" – це один із центрових ресурсів для освітян освітнього хабу Google Знання, де вчителі можуть знайти інструменти та корисні поради, необхідні для організації ефективного навчального процесу.



Google також пропонує багато інших ресурсів для навчання, які можуть стати вам у нагоді у навчанні дітей, роботі чи особистому житті. Щоб ознайомитися з цими ресурсами, відвідайте освітній хаб Google Знання.