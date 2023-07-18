18 июля 2023, 10:15

У Харківській області фіксують високий рівень безробіття

«Ми над цим працюємо. Зокрема постійні зустрічі з бізнесом, роботодавцями, навіть вищими навчальними закладами, які так само планують відновлення своєї діяльності. Це поєднання має дати нам успіх», - повідомив в етері нацмцрафону голова ХОВА Олег Синєгубов.



Він також додав, що у Харкові наразі постійно проживає вже 1,2-1,3 млн людей.

