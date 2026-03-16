AORUS ELITE 16: універсальне рішення для гри, роботи й навчання

16 марта 2026, 13:31

Сьогодні від ноутбука чекають значно більшого, ніж просто “нормально працює”. Він має тягнути сучасні ігри, не підводити в роботі, справлятися з монтажем, графікою, навчальними завданнями й водночас залишатися зручним у щоденному використанні.

Саме таким універсальним рішенням виглядає AORUS ELITE 16 — модель, яка поєднує потужну начинку, якісний дисплей, сучасний зв’язок і AI-функції, що спрощують взаємодію з системою.



Головна ідея цієї моделі проста: дати користувачеві один пристрій, який не доведеться ділити на “для роботи” і “для розваг”. Усередині встановлений Intel Core Ultra 9 275HX з частотою до 5,4 ГГц і 24 ядрами, а за графіку відповідає NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU з 8 ГБ GDDR7 і до 115 Вт Max TGP. Така конфігурація дозволяє почуватися впевнено і в нових іграх, і в програмах для монтажу, дизайну чи роботи з важким контентом.

Додатково ноутбук підтримує можливості платформи GeForce RTX 50 Series, включно з DLSS 4 і NVIDIA Reflex 2. Для гравців це означає вищу плавність, кращу чіткість зображення та менші затримки. А завдяки NVIDIA Advanced Optimus система може автоматично перемикати режими графіки без перезавантаження — коли потрібно, акцент робиться на продуктивності, а в легших сценаріях ноутбук працює економніше.Окремої уваги заслуговує дисплей. Тут встановлений 16-дюймовий IPS-екран зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 2560 × 1600 і частотою оновлення 165 Гц. Усе це дає плавне зображення без ривків і шлейфів, що помітно не лише в іграх, а й під час звичайної роботи, прокрутки сторінок чи перегляду відео.

Серед інших характеристик — 3 мс часу відгуку та яскравість до 400 ніт. Але важлива не лише швидкість. Дисплей підтримує 100% sRGB, має сертифікацію Pantone Validated, працює з Dolby Vision і отримав TÜV Rheinland Low Blue Light. Тобто картинка тут не просто плавна, а ще й насичена, точна та комфортна для очей. Саме тому ноутбук буде цікавим не тільки геймерам, а й тим, хто працює з фото, відео та дизайном.

Продуктивний ноутбук повинен не лише швидко працювати, а й утримувати цю швидкість під навантаженням. Саме для цього тут використовується система охолодження WINDFORCE Infinity, для якої заявлено до 170 Вт теплової потужності. Це означає, що модель розрахована на довгі ігрові сесії, рендеринг, монтаж та інші важкі задачі.

У системі охолодження передбачені два вентилятори з 84 лопатями, п’ять теплових трубок, тонкі ребра й продумана 3D-циркуляція повітря. Усе це потрібно для того, щоб ноутбук зберігав стабільну продуктивність без помітного перегріву та різких просідань у швидкодії. При цьому в легших сценаріях система має працювати тихіше, а частину оптимізації бере на себе фірмовий AI-помічник.



Ще одна перевага моделі — можливість не думати про апгрейд занадто рано. Ноутбук підтримує до 64 ГБ DDR5 5600 МГц у двох SO-DIMM-слотах, а також має два слоти M.2 PCIe Gen4x4 для SSD із загальним обсягом до 4 ТБ.

Це дає користувачеві свободу: можна комфортно користуватися ноутбуком уже зараз, а за потреби — пізніше збільшити пам’ять чи сховище. Для тих, хто купує техніку на кілька років, такий запас гнучкості має велике значення.У цій моделі зроблено ставку не тільки на суху продуктивність. Підтримка Dolby Vision і Dolby Atmos покликана зробити зображення глибшим, а звук — більш об’ємним. У результаті ігри, фільми та серіали сприймаються яскравіше й емоційніше.Також ноутбук отримав два 2-ватні динаміки зі Smart Amp. Виробник робить акцент на чистішому звучанні, виразнішому басі та ширшому динамічному діапазоні. Тож ідеться вже не просто про потужний ноутбук, а про пристрій, який підходить і для тих, хто хоче отримувати якісний мультимедійний досвід без зовнішньої акустики.У щоденному використанні важливі не лише процесор і відеокарта, а й те, наскільки комфортно ноутбук поводиться в мережі та з периферією. Тут є Wi-Fi 7, який має забезпечувати вищу швидкість передачі даних, нижчі затримки та кращу стабільність з’єднання. Для онлайн-ігор, завантаження великих файлів і роботи з хмарними сервісами це справді корисно.

Що стосується інтерфейсів, то модель отримала Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45, USB 3.2 Gen2, microSD та комбінований аудіороз’єм. Крім цього, є FHD IR-камера з підтримкою Windows Hello і Bluetooth 5.4. Усе це робить ноутбук зручним і для дому, і для офісу, і для поїздок.

Окремо варто згадати GiMATE — фірмову AI-систему GIGABYTE. Її завдання — допомагати з керуванням живленням, охолодженням, продуктивністю та AI-навантаженнями. Також заявлені Embedded LLM і набір технологій G-Cell, які дозволяють точніше адаптувати роботу системи до поточних задач.У повсякденному використанні це означає просту річ: ноутбук сам намагається зрозуміти, коли треба віддати максимум потужності, а коли краще зробити ставку на тиху роботу та довшу автономність. Менше часу на ручні налаштування — більше уваги на те, що справді важливо.Зовні модель теж намагається бути універсальною. Ноутбук виконаний у кольорі Gray Tide, має алюмінієву кришку з покриттям проти відбитків, тонкі рамки навколо екрана та 3-зонне RGB-підсвічування клавіатури. Це поєднання стриманого стилю та легкої геймерської виразності, яке дозволяє ноутбуку доречно виглядати і вдома, і в робочому просторі.

За розмірами модель становить приблизно 357 × 254 × 20–26 мм, а вага — близько 2,3 кг. Це не надлегкий ультрабук, але для продуктивного 16-дюймового ноутбука формат виглядає цілком логічно й практично.



Для багатьох користувачів важливо, щоб ноутбук залишався зручним не лише за столом. Тут встановлено акумулятор на 99Wh, передбачено підтримку PD 3.0 через USB-C, а також швидку зарядку до 50% приблизно за 30 хвилин. Це дає більше свободи тим, хто часто працює в дорозі або просто не хоче бути постійно прив’язаним до розетки.

У поєднанні з сучасними бездротовими можливостями, набором портів і автоматичною оптимізацією системи це робить модель не тільки потужною, а й справді зручною на кожен день.

AORUS ELITE 16 справляє враження ноутбука, який створювали з прицілом на універсальність. Потужна платформа, якісний 16-дюймовий дисплей, сучасний бездротовий зв’язок, мультимедійні можливості, AI-функції та добрі перспективи для апгрейду роблять його цікавим варіантом для дуже широкого кола користувачів.

Якщо потрібен пристрій, який однаково впевнено почувається в іграх, роботі, навчанні, створенні контенту та AI-сценаріях, ця модель виглядає справді сильно. Один ноутбук — і майже всі задачі закриті без відчуття компромісу.