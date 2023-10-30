Нова пошта відкрила 1-ше відділення та запустила кур’єрську доставку у Латвії

30 октября 2023, 17:15

Латвія стала третьою країною Балтії та восьмою європейською країною, де запрацювало відділення та власна кур’єрська доставка Nova Post.



«Компанія вже 22 роки є надійною опорою українців, де б вони не були, особливо під час війни. Ми пережили велику трагедію минулого тижня — загинуло 6 наших співробітників від російського ракетного удару в Харкові. Але ми зобов’язані працювати далі, бо від нашої роботи залежать мільйони людей і в Україні, і закордоном. Сьогодні ми відкриваємо Nova Post в Латвії, щоб об’єднати тих, кого розділила війна та кордони, щоб ви могли легко та швидко відправити в Україну частину вашого тепла, турботи та підтримки», – говорить Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію - від 5 діб, а вартість складає:

· Документи – 250 грн

· Посилки до 2 кг – 400 грн

· Посилки до 10 кг – 600 грн

· Посилки до 30 кг – 1200 грн

· Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.



Надзвичайний і Повноважний Посол України в Латвії Анатолій Куцевол став почесним гостем на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.



«Попри триваючу повномасштабну російську агресію, українській бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість та незламність, прикладом чого є успішний кейс компанії Nova Post. Впевнений, що професійна робота фахівців Nova Post сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці українських і латвійських компаній, а робота компанії в Латвії сприятиме налагодженню швидкого та зручного логістичного зв’язку між Латвією та Україною. Розширення географії діяльності Nova Post в європейських країнах підтвердило конкурентоздатність вітчизняного бізнесу щодо надання якісних послуг на рівні світових стандартів. Отже, закликаю латвійський бізнес підтримувати ці зусилля партнерством та плідною співпрацею», – зазначив Посол Анатолій Куцевол під час відкриття.



Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.



Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.