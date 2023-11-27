Кожна поїздка з Bolt застрахована на 2,5 млн грн

27 ноября 2023, 12:15

Bolt спільно зі страховою компанією Uniqa запровадили програму страхування життя та здоров’я пасажирів авто.

Сума відшкодування становить 2,5 млн грн, що є унікальним показником для українського ринку поїздок на замовлення.



З метою просування питань безпеки поїздок компанія Bolt обладнала автомобілі автопарків-партнерів накладками на паски безпеки з інформацією щодо страхування та нагадуванням про необхідність пристібатися під час поїздки. Крім того, незабаром буде запущено промоакцію: перші 100 користувачів, хто викладе фото з паском і цією накладкою та «тегне» Bolt, гарантовано отримає промокод на наступну поїздку. Також компанія запустила в соцмережах відеоролики виготовлені за допомогою технології mixed reality, які привертають увагу до питання безпеки поїздок із Bolt.



«Ми прагнемо, щоб усі поїздки з Bolt були максимально безпечні та позбавлені стресу навіть у непередбачених ситуаціях. Компанії Bolt і Uniqa розробили комплексну програму страхування з рекордною сумою покриття», – коментує Сергій Павлик, керівник напрямку райдхейлінгу Bolt в Україні.

