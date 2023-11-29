29 ноября 2023, 8:45

6 грудня в Ірпені відкриється резиденція Святого Миколая

Резиденція працюватиме у фойє центральної міської бібліотеки на вул. Шевченка, За,



Про це повідомила начальниця відділу культури, національностей та релігій IMP для ITV.

