6 грудня в Ірпені відкриється резиденція Святого Миколая

Резиденція працюватиме у фойє центральної міської бібліотеки на вул. Шевченка, За,
Про це повідомила начальниця відділу культури, національностей та релігій IMP для ITV.
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