12 декабря 2023, 10:45

МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $900 мільйонів

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.



"Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо", – наголосив Шмигаль.



Він додав, що програма в межах Механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення 15,6 млрд доларів впродовж 4 років для підтримки економічної стабільності та відновлення держави.

