Google оголошує про запуск другого етапу фінансування стартапів в Україні

22 февраля 2024, 11:45

З початку руйнівної війни в Україні Google виділив понад 45 мільйонів доларів готівкою та 7 мільйонів доларів у негрошовій формі для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни.

Ми також прагнемо використовувати наші продукти для допомоги людям, постраждалим від війни, наприклад, захисту від кібератак та боротьби з дезінформацією.



У своїй роботі я спілкувалася з сотнями підприємців-стартаперів, які багато чого розповіли про успішну екосистему стартапів. Саме тому ми так прагнули надати підтримку якомога швидше. У березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі 5 мільйонів доларів США у вигляді грантів без залучення капіталу. Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали 15,8 млн доларів США подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, незважаючи на війну та труднощі, з якими вони зіткнулися. Багато хто з них, наприклад Skyworker.ai та Mindly, використовують штучний інтелект для створення економічних можливостей; а декілька отримали визнання з боку всесвітних експертів, наприклад, Zeely, засновники якої потрапили до списку Forbes Europe 30 Under 30.



Сьогодні Google оголошує про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму 10 мільйонів доларів США для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року. Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримають до 200 000 доларів США у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 000 доларів США у вигляді кредитів Google Cloud. Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Подача заявок розпочнеться пізніше цього року..



У 2022 році Google стала першою компанією, яка отримала “Відзнаку миру”, запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським, за роботу з підтримки українського народу. З того часу війна набула нових масштабів, проте наша відданість бути гідними цієї нагороди непохитна.