5 марта 2024, 12:15

Минобороны и ВСУ поддержали законопроект о премиях за уничтоженную технику РФ

Проект, в частности, предлагает установить следующие выплаты бойцам за уничтожение или захват техники российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины.



◾️танк — 200–370 тыс. грн;

◾️САУ или РСЗО— 200–370 тыс. грн;

◾️БМД, бронетранспортер, БМП, командно-штабная машина или артсистема — 30–100 тыс. грн;

◾️другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10–30 тыс. грн;

◾️ЗРК — 200–370 тыс. грн;

◾️радиолокационные системы средств ПВО — 200–370 тыс. грн;

◾️средство контрбатарейной борьбы — 30–150 тыс. грн;

◾️средство радиоэлектронной борьбы — 30–150 тыс. грн;

◾️БПЛА разведывательного или ударного типа – 30–100 тыс. грн;

◾️крылатая и баллистическая ракета — 100 тыс. грн;

◾️военный самолет — 500 тыс. грн;

◾️военный вертолет — 300 тыс. грн;

◾️комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тыс. грн;

◾️военный корабль —300–500 тыс. грн;

◾️средство радиоэлектронной разведки — 30–100 тыс. грн.

