Німецька правляча коаліція підтримала передачу ракет Taurus Україні

18 марта 2024, 10:45

Під час голосування щодо резолюції про підтримку України депутати коаліційних партій проголосували за пункт про необхідність постачання Києву високоточних крилатих ракет Taurus, Storm Shadow, Scalp, літаки, артилерія, боєприпаси та дрони.