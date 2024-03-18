18 марта 2024, 10:45

Німецька правляча коаліція підтримала передачу ракет Taurus Україні

Під час голосування щодо резолюції про підтримку України депутати коаліційних партій проголосували за пункт про необхідність постачання Києву високоточних крилатих ракет Taurus, Storm Shadow, Scalp, літаки, артилерія, боєприпаси та дрони.


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