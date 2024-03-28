Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тыс. снарядов

28 марта 2024, 13:45

Об этом в комментарии "Німецькій хвилі" сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг.



В Берлине, по его словам, решили поставлять боеприпасы Украине в три этапа, и нынешняя поставка будет выполнена в рамках первого из них.