Cпрос на автомобили Tesla в США падает из-за ухудшения репутации Маска — Reuters

2 апреля 2024, 9:45

Хотя в прошлом году Tesla продолжала демонстрировать уверенный рост продаж, чему способствовало агрессивное снижение цен, ожидается, что производитель электромобилей сообщит во вторник о слабых квартальных продажах.

Согласно данным опроса аналитической компании Caliber, предоставленных агентству, "оценка привлекательности" Tesla упала до 31%. Только за январь оценка Tesla упала на 8%.



"Весьма вероятно, что Маск сам способствует падению репутации", — заявил генеральный директор Caliber Шахар Зильбершац, заявив, что опрос его компании показывает, что 83% американцев связывают Маска с Tesla.



Агентство Reuters поговорило с пятью экспертами по маркетингу, опросам и автомобилям, которые заявили, что разногласия вокруг все более правой политики и публичных заявлений Маска оказывают давление на бренд Tesla и спрос.