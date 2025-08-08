ГлавнаяНовости
8 августа 2025, 9:15

Китай блокує всі спроби Трампа закінчити війну в Україні, - The Telegraph

За даними видання, Пекіну вигідна війна росії, адже її продовження дасть можливість реалізувати план нападу на Тайвань у 2027 році.
