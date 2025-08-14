Посол Израиля в Киеве заявил о сотрудничестве с Украиной по ПВО и дронам

14 августа 2025, 10:15

«Безусловно, есть потенциал для такого сотрудничества. И оно уже происходит. Не буду вдаваться в подробности, но продолжается обмен опытом. Израиль и Украина сегодня – страны, которые подвергаются ракетным и дроновым атакам. В обеих накоплен уникальный опыт противодействия таким угрозам, поэтому естественно, что мы обмениваемся этим опытом и сотрудничаем в этой сфере. Потенциал огромный, его можно использовать в разных направлениях, но детали я оставлю вне публичной плоскости». - заявил посол Израиля в Украине Бродский в интервью 24 Каналу.



Он также отметил, что израильская операция против Ирана, проведенная в июне, существенно ограничила возможности Ирана поддерживать РФ в войне против Украины.