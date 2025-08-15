Як убезпечити свій акаунт у TikTok від шахраїв?

Увімкни двофакторну автентифікацію! Це метод захисту облікових записів, який для здійснення входу в акаунт вимагає двох кроків: пароль + одноразовий код.
Такий код надходить у SMS, на електронну пошту або генерується в спеціальному застосунку. Тобі не потрібно вводити його щоразу (тільки якщо хтось спробує зайти у твій акаунт з нового пристрою чи незвичної локації).
У TikTok ця функція називається «Двоетапна перевірка».
Як увімкнути двофакторну автентифікацію в TikTok?
1️⃣ Відкрий свій акаунт та натисни кнопку «Додатково».
2️⃣ Обери опцію «Безпека й дозволи».
3️⃣ Натисни на кнопку «Двоетапна перевірка».
4️⃣ Обери мінімум два способи підтвердження:
▪️телефон (підтвердження за допомогою SMS);
▪️електронна пошта;
▪️автентифікатор (застосунок для генерування коду підтвердження);
▪️пароль.
5️⃣ Дотримуйся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.