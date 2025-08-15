Як убезпечити свій акаунт у TikTok від шахраїв?

15 августа 2025, 14:45

Увімкни двофакторну автентифікацію! Це метод захисту облікових записів, який для здійснення входу в акаунт вимагає двох кроків: пароль + одноразовий код.

Такий код надходить у SMS, на електронну пошту або генерується в спеціальному застосунку. Тобі не потрібно вводити його щоразу (тільки якщо хтось спробує зайти у твій акаунт з нового пристрою чи незвичної локації).

У TikTok ця функція називається «Двоетапна перевірка».



Як увімкнути двофакторну автентифікацію в TikTok?



1️⃣ Відкрий свій акаунт та натисни кнопку «Додатково».

2️⃣ Обери опцію «Безпека й дозволи».

3️⃣ Натисни на кнопку «Двоетапна перевірка».

4️⃣ Обери мінімум два способи підтвердження:

▪️телефон (підтвердження за допомогою SMS);

▪️електронна пошта;

▪️автентифікатор (застосунок для генерування коду підтвердження);

▪️пароль.

5️⃣ Дотримуйся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.