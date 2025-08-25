ГлавнаяНовости
25 августа 2025, 17:45

Иран может восстановить вооружение с помощью Беларуси

Иран заинтересован в восстановлении своих оборонительных систем, в частности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, поврежденных во время войны с Израилем.

Для этого Тегеран обратился за помощью к Минску. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Встреча между Лукашенко и Пезешкианом, президентом Ирана, официально была сосредоточена на торговле и инвестициях, однако переговоры за закрытыми дверями акцентировали внимание на военном сотрудничестве.

В отличие от РФ, Беларусь имеет меньше ограничений в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных возможностей Ирана.


