Иран может восстановить вооружение с помощью Беларуси

Иран заинтересован в восстановлении своих оборонительных систем, в частности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, поврежденных во время войны с Израилем.
Для этого Тегеран обратился за помощью к Минску. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Встреча между Лукашенко и Пезешкианом, президентом Ирана, официально была сосредоточена на торговле и инвестициях, однако переговоры за закрытыми дверями акцентировали внимание на военном сотрудничестве.
В отличие от РФ, Беларусь имеет меньше ограничений в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных возможностей Ирана.