Cегодня в США появится министерство войны

CNN в Белом доме подтвердили, что президент США собирается подписать соответствующий указ.
В августе Дональд Трамп поднимал тему переименования министерства. "Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда оно называлось министерством войны", — цитирует его Fox News.
Министр обороны США Пит Хегсет призвал "готовиться к сегодняшнему дню", отметив, что "слова имеют значение, титулы имеют значение".
Пока неясно, нужно ли будет Конгрессу, обладающему полномочиями создавать федеральные исполнительные департаменты, окончательно одобрить решение президента.
Министерство войны (или военное министерство) уже существовало в США в 1789-1947 годах. Два года спустя одно было реорганизовано в министерство обороны.
