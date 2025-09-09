ЕС рассматривает возможность введения санкций против Казахстана

9 сентября 2025, 8:15

ЕС рассматривает возможность впервые задействовать свой «инструмент против обхода санкций» в отношении Казахстана, сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в страну определенного набора машин, которые продолжают в больших объемах перенаправляться в РФ, где используются для производства оружия.



Источники подчеркнули, что для применения этого инструмента требуется обширные доказательства, а также поддержка всех стран Евросоюза. Предлагаемый санкционный пакет может быть изменен в процессе обсуждений с правительствами стран блока в ближайшие дни и недели.



Среди других рассматриваемых мер - ограничения на визы, на порты, обслуживающие так называемые теневые суда, которые находятся под санкциями, а также санкции в отношении таких услуг, как искусственный интеллект, имеющих военное значение.



Послы стран ЕС были проинформированы о предлагаемом пакете в минувшие выходные, и ожидается, что он будет официально предложен в ближайшие дни.