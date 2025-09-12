Албания стала первой страной в мире, где министром назначен ИИ

12 сентября 2025, 12:45

Politico подчеркивает, что назначен "не министр, созданный для ИИ, а виртуальный министр, созданный из пикселей и кода и управляемый искусственным интеллектом".

Министра зовут зовут Диэлла, что в переводе с албанского означает "солнце", и она будет отвечать за все государственные закупки, заявил в четверг премьер-министр Эди Рама.



"Диэлла — первый член правительства, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом", — сказал он.



Рама заявил, что решения по тендерам будут изъяты из министерств и переданы в руки Диэллы, которая является "слугой государственных закупок". Он сказал, что процесс будет поэтапным, но Албания станет страной, где государственные тендеры "на 100% неподкупны, а все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, полностью прозрачны".



"Это не научная фантастика, а долг Диэллы", — сказал он.



Диэлла будет оценивать тендеры и получит право "нанимать специалистов со всего мира", одновременно разрушая "страх перед предрассудками и косностью администрации".