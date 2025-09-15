США выделили более $10 млрд на разработку секретных вооружений

15 сентября 2025, 11:15

Пентагон выделил свыше $10,8 млрд на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них $1,16 млрд предусмотрены в бюджете на 2026 финансовый год.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы Минобороны США.В заявке на 2026 г. указывается, что крупнейшая часть инициативы, программа Advanced Innovative Technologies, получит $1,16 млрд. В предыдущие годы уже было израсходовано свыше $9,6 млрд. Также упоминаются проекты под условными названиями Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice. Отдельные направления уже финансировались ранее сотнями миллионов долларов, другие стартуют только в 2026 г.По данным Пентагона, новые разработки должны устранить «слабые места», выявленные в недавних военных учениях, и усилить позиции США перед возможным противостоянием с Китаем.Программа SHOTCALLER рассчитана на создание вооружений дальнего действия и объединение данных с космических, авиационных и морских систем. По замыслу Пентагона, это позволит наносить более быстрые и точные удары в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.