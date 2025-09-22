22 сентября 2025, 15:45

Пезешкиан: Иран построит нечто большее, чем ядерный объект Натанз

«Они не могут нас остановить. Они могут уничтожить Натанз и Фордо, не подозревая, что именно эти же люди перестроят Натанз и нечто более важное чем Натанз», - заявил президент Ирана Пезешкиан на церемонии чествования призеров Олимпиады 2025 г.



«Враг может и может бомбить наши научные достижения, но это наши специалисты и ученые построили эти объекты, и они являются главным богатством и достоянием страны, а не то, что они построили и произвели», - добавил он.

