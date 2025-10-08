ГлавнаяНовости
8 октября 2025, 14:15

Китай збудує 11 нових нафтових резервуарів для збільшення стратегічних запасів

Будівництво понад нових нафтових резервуарів вглибині країни свідчить про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення енергетичної безпеки.

"Китай, найбільший у світі покупець сирої нафти, додає одинадцять нових родовищ нафти цього та наступного року, оскільки Пекін прискорює накопичення запасів стратегічного товару для забезпечення безпеки поставок", - пише Reuters.


