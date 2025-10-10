Удары РФ по газодобыче Украины повлияют на Европу — Reuters

10 октября 2025, 11:45

Из-за того, что атаки приходятся на период перед зимой, Украина будет вынуждена закупать больше топлива на Западе.

Если нынешний ущерб газодобыче Украины окажется сопоставим с прошлой зимой, стране, вероятно, потребуется увеличить импорт из соседних стран с октября по март до 2,1-4,1 млрд м³ вместо ранее прогнозируемых 1,5 млрд м³, заявили агентству эксперты.



При этом, согласно прогнозам, цена в Европе сильно не изменится, поскольку будет смягчена "избытком глобальных поставок" сжиженного природного газа на континент.



Пока неясно, в какой степени атаки повредили украинскую топливную инфраструктуру, отмечает агентство, но в то же время приводит данные, что в подземных хранилищах емкостью 31 млрд м³ сейчас находится около 13 млрд м³, а это только 42% от мощности. Более того, сюда входит около 4,7 млрд м³ "стратегического резерва", к которому труднее получить доступ.



По данным Bloomberg, массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в Украине.



