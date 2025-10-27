27 октября 2025, 14:45

Армения закупает только оружие нового поколения

Об этом заявил министр обороны страны Папикян. По его словам, Еревану удалось полностью решить вопрос диверсификации своих оружейных поставок.



Он добавил, что страна за последнее время также активно развивает собственную военную промышленность. «Нужно сделать все, чтобы армянские системы вооружения были конкурентоспособными на внешних рынках. Для этого необходимы новые инвестиции. Без вложений в сферу невозможно иметь военные средства, способные конкурировать с зарубежными аналогами», - добавил министр.



Папикян также отметил, что если в 2022 г. с армянскими оборонными компаниями были заключены контракты примерно на $14 млн, то впоследствии этот показатель вырос до $440 млн в 3-летнем разрезе. По его словам, расходы в сфере обороны с 2018 г. увеличились на $1,1 млрд.

