Зеленский: Украина планирует создать флот из 250 самолетов

29 октября 2025, 12:15

Украина планирует получить до 250 новых самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale, заявил президент Зеленский.

Он отметил, что ведет переговоры по этому поводу с США, Францией и Швецией. По его словам, общий запрос на будущее боевой авиации - это флот на 250 новых самолетов.

При этом Зеленский отметил, что Gripen являются одними из приоритетных для Украины: «Обслуживание этих истребителей самое дешевое, а также они удобны в вопросе применения оружия... на него цепляется все».



Кроме того, он добавил, что «шахеды» становятся более опасными чем баллистические ракеты: «Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "шахедов" на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты – все применяем. И многое зависит от погоды. В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Дождь и так далее – авиация уже не так всё видит».