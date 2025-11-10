Ряд корпораций возвращает уволенных ради ИИ сотрудников

10 ноября 2025, 10:15

По данным аналитической компании Visier, из 2,4 млн уволенных сотрудников в 142 организациях – около 5,3% вновь получили свои должности.

Эксперты отмечают, что ИИ пока способен автоматизировать лишь отдельные задачи, но не комплексные роли, выполняемые людьми. Кроме того, затраты на инфраструктуру, безопасность и обучение ИИ часто превышают ожидаемую экономию.



По оценке Orgvue, компании тратят $1,27 на каждый доллар, сэкономленный на сокращениях, а исследование MIT показало, что 95% организаций так и не увидели финансовой отдачи от инвестиций в ИИ.



Всё говорит о том, что переоценка возможностей технологий заставляет бизнес возвращаться к человеческому фактору.