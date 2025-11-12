Дания объявила о новом пакете помощи Украине на более $210 млн

12 ноября 2025, 10:45

Как сообщило минобороны Дании, это будет 28-й пакет помощи Украине. Его объем — 1,4 млрд датских крон ($217 млн).

Среди прочего Дания направит 372,2 млн крон ($57,7 млн) на инициативу PURL, по которой союзники закупают у США оружие для Украины, 100 млн крон ($15,5 млн) — на финансирование производства украинского оружия по так называемой датской модели, 80 млн крон ($12,4 млн) — на поставку топлива через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам.



"Пока путин и россия не хотят мира, мы должны обеспечить Украине наилучшие условия на поле боя и за столом переговоров. С 28-м пакетом пожертвований мы вносим еще один важный вклад в укрепление обороноспособности Украины", — заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.