5 країн ЄС, де українцям найпростіше почати власну справу

Для багатьох українців бізнес у Європі — це не лише самореалізація, а й можливість стабільного розвитку. Тримайте п’ять країн, які залишаються найзручнішими для підприємців.
Естонія — цифрова держава
Реєстрація онлайн через e-Residency, 0% податку, поки прибуток не виведено. Ідеально для ІТ і фрилансерів. Не підходить для офлайн-бізнесу.
Нідерланди — інновації та підтримка
Startup Visa з мінімальними інвестиціями, прозорі податки, вигідна логістика. Мінус — висока вартість життя.
Чехія — стабільність і прості правила
Відкрити s.r.o. можна з 1 кроною. Просте оподаткування, активна діаспора. Є паперова бюрократія та мовний бар’єр.
Польща — динамічний розвиток і близькість
Mały ZUS Plus, бізнес із PESEL UKR, багато грантів. Система оподаткування складна, часто змінюється.
Португалія — м’який клімат і податкові пільги
NHR — до 10 років знижених податків, Digital Nomad Visa, комфортне середовище. Мінус — повільна бюрократія.
Жодна країна не ідеальна, але правильний вибір — це вже пів успіху.
Естонія — для цифрової свободи,
Португалія — для креативу,
Чехія та Польща — для стабільності,
Нідерланди — для масштабування.