5 країн ЄС, де українцям найпростіше почати власну справу

12 ноября 2025, 11:15

Для багатьох українців бізнес у Європі — це не лише самореалізація, а й можливість стабільного розвитку. Тримайте п’ять країн, які залишаються найзручнішими для підприємців.



Естонія — цифрова держава

Реєстрація онлайн через e-Residency, 0% податку, поки прибуток не виведено. Ідеально для ІТ і фрилансерів. Не підходить для офлайн-бізнесу.



Нідерланди — інновації та підтримка

Startup Visa з мінімальними інвестиціями, прозорі податки, вигідна логістика. Мінус — висока вартість життя.



Чехія — стабільність і прості правила

Відкрити s.r.o. можна з 1 кроною. Просте оподаткування, активна діаспора. Є паперова бюрократія та мовний бар’єр.



Польща — динамічний розвиток і близькість

Mały ZUS Plus, бізнес із PESEL UKR, багато грантів. Система оподаткування складна, часто змінюється.



Португалія — м’який клімат і податкові пільги

NHR — до 10 років знижених податків, Digital Nomad Visa, комфортне середовище. Мінус — повільна бюрократія.



Жодна країна не ідеальна, але правильний вибір — це вже пів успіху.

Естонія — для цифрової свободи,

Португалія — для креативу,

Чехія та Польща — для стабільності,

Нідерланди — для масштабування.