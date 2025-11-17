17 ноября 2025, 13:15

Трамп: США намерены провести ядерные испытания

Президент США Трамп заявил, что из-за давления со стороны Вашингтона другие государства сокращают объемы закупок российской нефти.



«Мы оказываем сильное давление на них…Вы знаете про Индию и про нефть. Индия теперь отказывается и другие отказываются», - отметил он в интервью британскому телеканалу GB News. При этом, он не уточнил, на чем основаны эти оценки. По мнению президента США, «когда Россия продает нефть, у нее есть деньги на различные дела». Трамп также выразил уверенность в том, что война в Украине будет урегулирована.



Помимо этого, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида Трамп заявил, что Тегеран стремится к договоренностям с Вашингтоном по ядерной программе и тоже хочет заключить сделку. «Мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Это хотели сделать в течение 22 лет. Ни у одного президента не хватало решимости сделать это. Мы это сделали. И Иран совсем другой», - добавил он.



Трамп также заявил, что Вашингтонская администрация намерена довольно скоро провести ядерные испытания. На вопрос о том, будет ли осуществлен во время этих испытаний взрыв ядерной боеголовки, он ответил: «Я не хочу вам это говорить. Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать». Американский лидер отметил, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

