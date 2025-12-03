Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО "Железный луч"

3 декабря 2025, 9:45

Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 г.

Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Еврейского государства Голд.



«Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку армии Израиля 30 декабря 2025 г.», - отметил Голд (The Times of Israel).



Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и дроны малого размера.