ГлавнаяНовости
3 декабря 2025, 9:45

Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО "Железный луч"

Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 г.

Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Еврейского государства Голд.

«Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку армии Израиля 30 декабря 2025 г.», - отметил Голд (The Times of Israel).

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и дроны малого размера.


Оцените новость:
  • 0 оценок