Золото обновило рекорд: цена превысила $5100 за унцию

28 января 2026, 8:15

В 2025 году драгметалл подорожал на 64% - это самый сильный годовой рост с 1979 года, пишет Reuters.

С начала текущего года цена уже прибавила более 18%. Рост объясняют спросом на активы-убежища, смягчением денежно-кредитной политики США, активными закупками центральными банками (включая Китай, который в декабре покупал золото 14 месяц подряд) и рекордным притоком средств в биржевые фонды.Как пишет издание, последним толчком стал "кризисом доверия к администрации США и американским активам" на фоне непредсказуемых решений команды Трампа.Аналитики ожидают, что цены на золото в этом году продолжат расти, приближаясь к отметке в 6000 долларов, на фоне усиления глобальной напряженности, а также высокого спроса со стороны центральных банков и розничных инвесторов.