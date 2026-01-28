Білорусь запускає новий великий полігон під "Якимівкою"

28 января 2026, 14:45

У Гомельській області Білорусі офіційно підтверджено початок будівництва великого військового полігону в районі залізничної станції «Якимівка» (Речицький район).



Ключова деталь — це не «поле під стрільби», а інфраструктурний проєкт із чітким акцентом на транспорт і підвезення. У держзакупівлях прямо згадується третя черга робіт: інженерно-транспортна інфраструктура та залізничні об’єкти в районі станції. Це означає, що полігон одразу проєктують як вузол, під який можна підв’язати регулярні переміщення особового складу й техніки, а не як тимчасовий майданчик “на сезон”.

По цифрах видно масштаб і темп. До кінця березня 2026 року мають завершити вирубку/корчування під стартову ділянку — на це закладено понад 1 млн білоруських рублів (орієнтовно ~$0,35 млн). Далі працює державна інвестпрограма: у 2026 році на полігон передбачено 15 млн рублів (~$5,2 млн), а основні витрати винесені на 2027–2028 роки — 150 млн і 245,7 млн відповідно (≈$52 млн і ≈$86 млн). Тобто 2026-й — це входження в будівництво, а “важка фаза” починається пізніше.Ще один показник — бюджет на розчищення територій. «Флагшток» порівнює: якщо у 2024 році на вирубку 60 га під військове містечко біля Прибора виділяли 1,48 млн рублів, то тепер на “лісовий пакет” під полігон сумарно закладено вже 16,5 млн рублів. Це непряма, але доволі красномовна ознака того, що мова може йти про сотні гектарів під полігонну мережу (стрільбища, тактичні поля, дороги, майданчики розгортання).Практичний висновок простий: у короткій перспективі це радше індикатор системного нарощування військової інфраструктури, ніж маркер неминучого наступу, бо пік фінансування і робіт припадає на 2027–2028 роки. Але в середньостроковій — це збільшення пропускної здатності “південного плацдарму”: більше ротацій, краще забезпечення, коротший час на зосередження, і вища роль залізниці як ключового каналу перекидання.