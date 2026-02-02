Україна залишається епіцентром найбільших ядерних ризиків у світі

2 февраля 2026, 12:15

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.



На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні в п'ятницю, 30 січня, Гроссі повідомив, що за останні місяці його агентству довелося координувати чотири окремі тимчасові припинення вогню між Україною і росією, щоб забезпечити ремонт ліній електропередач, що живлять Запорізьку АЕС.

Останній з п'яти таких ремонтів на ЗАЕС завершився 19 січня, коли пошкоджена через обстріли з 2 січня станція була знову підключена до своєї останньої резервної лінії. До відновлення резервної лінії робота ЗАЕС залежала від єдиної магістральної лінії, що залишилася, яка забезпечувала живлення систем охолодження шести зупинених реакторів, уточнив Гроссі.За його словами, МАГАТЕ також уважно стежить за тим, як персонал станції справляється з суворими зимовими умовами, включаючи запобігання замерзанню води в ставку-охолоджувачі та зрошувальних басейнах. Він знову підкреслив, що припинення бойових дій є єдиним способом гарантувати безпеку і запобігти можливому ядерному інциденту.Засідання Ради керуючих МАГАТЕ скликала група з представництв 12 країн. До складу цієї групи входять Бельгія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Японія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Румунія. Сполучені Штати до цієї ініціативи не приєдналися.