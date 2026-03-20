Трамп временно ослабил закон США столетней давности ради нефти

20 марта 2026, 9:15

Трамп подписал временное 60-дневное исключение из столетнего закона Джонса, который регулирует перевозку грузов между портами США.

Мера направлена на снижение затрат на транспортировку нефти, газа и других товаров, а также на смягчение последствий резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной с Ираном.

Исключение позволяет иностранным судам перевозить ряд товаров между американскими портами сроком на 60 дней. Закон Джонса 1920 г. требовал, чтобы все грузоперевозки между портами США осуществлялись судами, построенными, зарегистрированными и принадлежащими США. Временное исключение освобождает некоторые грузы от этих требований, включая уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, удобрения и другие энергетические продукты.



Меры направлены на снижение давления на цены на нефть, особенно учитывая блокировку Ормузского пролива, через который проходило ок. 15 млн баррелей нефти ежедневно. Цена нефти марки Brent на мировом рынке подскочила до $109 за баррель после угроз Ирана нанести удары по нефтяным объектам стран Персидского залива в ответ на сегодняшний удар по иранскому месторождению «Южный Парс».