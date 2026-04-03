В Турции создается региональное командование НАТО

3 апреля 2026, 9:15

В соответствии с планами НАТО в Турции формируется региональный штаб турецкого корпуса (MNC-T R), который будет координировать оборону страны совместно с силами Альянса и управлять войсками в случае необходимости.

Об этом сообщили в Минобороны Турции. В ведомстве отметили, что штаб планируется сделать многонациональным, однако пока назначен только основной персонал, а окончательный статус еще не утвержден.



В 2024 году НАТО запланировал создание 5 объединенных оперативных групп для морских операций: Атлантической, Северной, Балтийской, Средиземной и Черноморской. Командование штабом Черноморской группы (CTF Black) останется за Турцией до 2028 г., после чего его могут передать Румынии или Болгарии. По информации министерства, создание штабов соответствует потребностям Турции в области безопасности и отражает ее политическую позицию в Черноморском регионе.



